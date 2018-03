Filha de Judy Garland desmaia após show e descobre tumor cerebral

A filha da atriz Judy Garland, Lorna Luft, foi diagnosticada com um tumor cerebral no último final de semana. A cantora desmaiou depois de um show em Londres na sexta-feira, quando foi levada ao hospital.

De acordo o site americano The Wrap, a representante da cantora, Victoria Varela, confirmou que Lorna desfaleceu após a segunda de quatro apresentações que faria no Pizza Express Jazz Club, em Londres.

A representante afirmou que o marido da cantora, Colin Freeman, estava preocupado durante a apresentação. Lorna esquecia as letras das canções. Ela foi levada ao Hospital de Chelsea e Westminster, onde foi diagnosticada com um tumor no cérebro. Agora, novos exames serão realizados no local.

Aos 65 anos, a cantora já superou uma batalha contra um câncer de mama, há cerca de seis anos.