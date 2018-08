Filha de Eliana é batizada por padre Fabio de Melo em Aparecida

Eliana batizou sua filha Manuela, de 11 meses, nesta sexta-feira, na capela do Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. A cerimônia foi realizada pelo padre Fabio de Melo. Nas redes sociais, a apresentadora não divulgou fotos da cerimônia, apenas do bolo e da mesa de doces do almoço que ela ofereceu a seus convidados após o batizado.

Manuela é filha de Eliana com o diretor de televisão Adriano Ricco. A apresentadora também é mãe de Arthur, de 6 anos, fruto de seu casamento com João Marcelo Bôscoli, que terminou em 2014.

Eliana deu entrevista ao programa Santa Receita, da TV Aparecida, para falar sobre o batizado e a fé em Nossa Senhora. A reportagem será exibida na próxima segunda-feira, às 15h15.