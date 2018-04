Figurante engana produção do ‘BBB’ e se passa por conhecida de Kaysar

Jéssica deixou o Big Brother Brasil 18, nesta terça-feira, em pleno clima de romance com o sírio Kaysar. Por um desses acasos infelizes, os dois disputaram o mesmo paredão, em que a catarinense recebeu 73,96% dos votos do público. Os dois se despediram de maneira emocionada e, uma vez fora do confinamento, Jéssica foi convidada a conhecer a torcida do rival-no-jogo-mas-parceiro-no-amor. Abraçou um e outro, como se já fosse do clã, e até ouviu de uma senhora com a camisa estampada pelo rosto do sírio “Eu te amo”. Acontece que essa senhora não é da família de Kaysar. É uma figurante que tem por hobby se misturar a plateias de diversos programas de TV – no próprio BBB, já esteve na torcida de Diego e Gleici, por exemplo.

Quem notou a presença de Maria da Penha Oliva de Araújo, vulgo Pepeca, no reality show da Globo foi um espectador chamado Diego Tervas, que tuitou a cena em que a figurante abraça, beija e diz amar Jéssica, afirmando se tratar da assistente de palco do humorístico Tudo pela Audiência, apresentado por Fabio Porchat e Tata Werneck no canal pago Multishow. “Gente, essa senhora é Pepeca. Está na família do Kaysar? Como assim? Ela participava do programa Tudo pela Audiência. Tem treta aí, hein, Globo?”, dizia, em um áudio sobreposto ao vídeo publicado e na legenda do post. Confira o vídeo abaixo.

Como Porchat foi marcado na publicação, retuitou o post em tom de brincadeira. “Pepeca, por onde andas na Síria?”, escreveu o apresentador, hoje na Record TV, uma mensagem que logo viralizaria nas redes sociais.

Nas redes, usuários começaram a acusar a Globo de usar atores para preencher cadeiras nas torcidas dos participantes. “Tô morto que a família do Kaysar é composta por figurantes”, disse um dos usuários. “Tô besta que uma ‘tia’ do Kaysar é uma tal de Pepeca que era da plateia do programa da Tatá com o Fábio Porchat”, comentou outra pessoa no Twitter.

De fato, a plateia das noites de eliminação do BBB, é composta por caravanas de fãs, além de conhecidos e familiares dos participantes. Habitué nos auditórios da televisão, Pepeca embarca em várias dessas caravanas e ela própria vai atrás de camisetas, como as que vestiu de Gleici e de Kaysar.

Procurada, a Globo diz estar apurando o que ocorreu e ainda não ter uma posição a respeito da senhora que disse amar Jéssica, ao vivo, na noite desta terça-feira.