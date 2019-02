Figurante de ‘O Sétimo Guardião’ passa mal em estúdio da Globo e morre

O figurante Joseph Lima dos Santos, de 23 anos, que atuava na novela das 9 O Sétimo Guardião, morreu após passar mal nos estúdios da Globo nesta quarta-feira, 27. Em comunicado, a emissora afirma que o rapaz estava gravando quando se sentiu mal. Ele chegou a ser atendido no local e depois encaminhado a um hospital. A causa da morte não foi divulgada pelo canal.

A emissora diz que “lamenta profundamente, presta solidariedade e acompanha toda a assistência dada à família de Joseph pela empresa da qual era funcionário”.

Joseph Lima dos Santos fazia parte do casting da agência Luz e Cor, que presta serviços à Globo há anos – além de O Sétimo Guardião, a empresa trabalhou com folhetins como A Força do Querer, O Tempo Não Para e Deus Salve o Rei.