Fica em casa: trama real absurda e comédias são dicas para o fim de semana

Para maratonar…

Na próxima terça-feira, 14, a segunda temporada da série Homens?, com Fábio Porchat, chega ao canal Comedy Central, a partir das 22h. Para quem ainda não conferiu a primeira fase, a produção está disponível na plataforma de streaming Prime Video, da Amazon, e é uma apetitosa maratona para o final de semana. Ao longo dos oito episódio, a comédia acompanha os dilemas diários de quatro homens que precisam aprender a lidar com situações que colocam em xeque seus conceitos de masculinidade: Alexandre (Fábio Porchat) tem problemas de “virilidade”, digamos assim, e não consegue se relacionar sexualmente; Pedro (Gabriel Louchard) tenta um relacionamento aberto depois de ser traído; Pedrinho (Raphael Logam) precisa aprender a acatar as ordens de uma chefe mulher; e Gustavo (Gabriel Godoy) é um marmanjo desempregado que ainda mora com os pais.

Dica de série: Run, HBO

Imagine que o seu ex-namorado te envia um SMS depois de anos sem contato cobrando um pacto feito na época de faculdade. Para Ruby Richardson (Merritt Wever), a mensagem foi motivo suficiente para fazê-la largar tudo e atravessar os Estados Unidos, embarcando em uma jornada repleta de mistério, drama e humor. A história é o plot de Run, nova série da HBO que estreia à meia-noite do próximo domingo, 12, no canal pago e em sua plataforma de streaming, HBO Go. Aos amantes de Fleabag, vale destacar que a série foi escrita e produzida por Vicky Jones, cocriador da comédia de Phoebe Waller Bridge – que também dá as caras por aqui.

Dica de documentário: A Máfia dos Tigres

Quem gostou da série documental Making a Murderer (2015) vai se interessar por A Máfia do Tigre. São sete episódios que exploram a dita “América profunda”, em que excentricidade, pouca educação e muita paixão por armas criam um combo perigoso. Mais perigoso ainda quando entra no cenário o tráfico de animais selvagens, foco do documentário, que explora especialmente o personagem Joseph Schreibvogel, vulgo Joe Exotic, que mantinha um zoológico particular de felinos e foi preso acusado de contratar um matador de aluguel para assassinar sua inimiga ativista (e igualmente bizarra) Carole Baskin.

Para ler…

No livro Despertar os Leões, um cirurgião transferido da cosmopolita Tel-Aviv para Berseba, à beira do deserto em Israel, volta injuriado e cansado de um plantão quando atropela um homem na estrada. Sua vítima é um imigrante africano eritreu. Ele foge, mas acaba na mira da viúva do homem, que encontra sua carteira perto do corpo. Ela o chantageia, obrigando o médico a se envolver em um intricado drama de refugiados. O suspense ganha fôlego com a escrita envolvente da autora Ayelet Gundar-Goshen, talento em ascensão da literatura israelense.

Para Ouvir…

Na terça-feira, 7, o mundo da música perdeu John Prine, lenda do country e folk americano que morreu aos 73 anos, vítima de complicações do coronavírus. Habilidoso compositor, ele popularizou letras em tom de crônicas cotidianas, usando humor para falar sobre a vida, o amor e dilemas sociais. Relembre canções marcantes do astro na playlist de VEJA.

