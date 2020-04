Fica em casa: ‘The New Pope’ e livros de Vinicius entre opções de lazer

Na televisão

Estreia nesta sexta-feira, 17, The New Pope, segunda temporada da ácida série The Young Pope (2016). Criação do cineasta italiano Paolo Sorrentino, o programa estrelado por Jude Law ganha agora o reforço de John Malkovich no elenco. Ambientada no Vaticano, a primeira fase da série fictícia acompanhou o começo do pontificado do jovem e atraente Papa Pio XIII, vivido por Law. A segunda temporada começa alguns meses depois do fim da primeira, quando Pio XIII está no hospital – com aura de santo –, e a Igreja convoca uma nova eleição papal, que vai dar o posto a João Paulo III (Malkovich). O primeiro episódio da nova leva vai ao ar às 22h30, no Fox Premium 1. Quem tem o aplicativo da Fox pode assistir por lá as duas temporadas completas.

Para ler…

A editora Companhia das Letras disponibilizou gratuitamente três e-books de Vinicius de Moraes até a segunda-feira, 20, nas plataformas Amazon, Google Play, Kobo e Apple Books. São eles: Para Uma Menina com Uma Flor, livro de crônicas; Para Viver um Grande Amor, com poemas e textos em prosa; e Poemas Esparsos, que reúne textos feitos pelo poeta entre 1930 e 1970. A editora ainda liberou a obra Orlando, de Virginia Woolf, sobre um homem que, um dia, acorda em um corpo feminino.

Mais opções de leitura:

Lives para todos os lados

A programação de lives do fim de semana está agitada. No sábado, a Globo, o Globoplay e o Multishow vão transmitir o evento mundial One World: Together At Home, a partir das 16h —os principais artistas estão cotados para entrar às 21h. Estão na line-up Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John, Lizzo, entre muitos outros. No domingo, o canal vai exibir a live de Roberto Carlos, que será transmitida também em seu canal oficial no YouTube. Leia aqui mais detalhes.

Mais dicas de boa música

Dica de série: Tales from the Loop

Em oito episódios, a série de ficção científica do Prime Video, da Amazon, traz uma história única, mas com variedade de protagonistas: a cada episódio, o foco muda entre os atores. O guia condutor da trama é o misterioso “loop”, uma máquina construída no subsolo de uma bucólica cidade, que provoca estranhos acontecimentos na vida das pessoas que vivem ali. Leia mais sobre a série aqui.

Mais dicas para assistir em casa:

