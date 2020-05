Fica em Casa: Star Wars e Pixar são opções para a família no Prime Video

A equipe da editoria de cultura de VEJA fez uma seleção de bons programas para entreter crianças e adultos no fim de semana, além de dicas de livros para quem gosta de mergulhar em acontecimentos históricos e seus personagens. Confira:

Amazon Prime Video aposta em conteúdo para a família

A parceria com a Disney tem sido prolífica para a plataforma de streaming Prime Video, da Amazon. Recentemente, o site adicionou ao catálogo todos os longas da saga Star Wars, além de animações recentes da Pixar. Entre eles, o último filme lançado pelo estúdio, Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica, que estava em cartaz quando a pandemia obrigou os cinemas a fecharem as portas. Acabam de chegar à plataforma também Frozen II e Malévola: Dona do Mal. Outra opção apropriada para a família que estreou na última semana no site é Jurassic World: Reino Ameaçado.

Mais dicas de filmes e séries no streaming:

Dois autores e quatro bons livros mergulhados em fatos e personagens históricos

O tradicional Pulitzer premiou na semana passada o autor americano Colson Whitehead, pelo livro O Reformatório Nickel, na categoria de ficção. Essa é a segunda vez que o escritor, publicado no Brasil pela HarperCollins, levou a honraria: em 2017, ele conquistou o prêmio pelo romance The Underground Railroad. Em ambas as obras, Whitehead tece críticas sobre o racismo estrutural nos Estados Unidos, misturando fundos históricos com personagens e eventos ficcionais, por vezes fantásticos. Quem também foi agraciado pela premiação, na categoria biografia, foi o historiador americano Benjamin Moser, com o livro Sontag: Vida e Obra (Companhia das Letras). O calhamaço de 700 páginas se debruça sobre a vida da autora e ativista americana Susan Sontag. Moser também é autor da interessante biografia sobre a brasileira Clarice Lispector, intitulada Clarice (Companhia das Letras). Os quatro livros são boas dicas para quem gosta de história e de narrativas que prendem e fazem refletir.

Ainda na onda da literatura:

Live em tributo a Freddie Mercury

O Queen fará uma transmissão no YouTube nesta sexta-feira, 15, a partir das 15h, para arrecadar fundos no combate à Covid-19, em parceria com a Organização Mundial de Saúde (OMS). Trata-se da apresentação histórica, de 1992, Freddie Mercury Tribute Concert, que aconteceu em Wembley, na Inglaterra, um ano após a morte do vocalista. O intuito era conscientizar o público sobre a prevenção à Aids. Participaram do evento Metallica, Def Leppard, Bob Gedolf, U2, Extreme, Elton John, Robert Plant (Led Zeppelin), David Bowie, George Michael, entre outros. Após a primeira exibição online nesta sexta, o show permanecerá no canal oficial da banda no YouTube por 48 horas. Acompanhe no vídeo abaixo.

