Fica em casa: Séries de suspense e discos de rock animam o fim de semana

As plataformas de streaming Netflix e Prime Video, da Amazon, lançam a partir desta sexta-feira, 22, três novas e interessantes séries. Uma delas é Expresso do Amanhã, na Netflix, adaptação do instigante filme do sul-coreano Bong Joon-ho (o mesmo de Parasita), que por sua vez pegou a trama de uma graphic novel francesa. Trata-se de uma distopia ambientada em um trem em constante movimento. Já no Prime Video, a badalada Homecoming ganha uma segunda temporada, ao mesmo tempo que o canal recebe a esperada minissérie Pequenos Incêndios por Toda Parte, com Reese Whiterspoon. Leia mais sobre as estreias abaixo e confira outras dicas de entretenimento para se distrair neste fim de semana.

Julia Roberts e Janelle Monáe em boa minissérie de suspense

Concisa e muito bem escrita, Homecoming, minissérie do Prime Video, da Amazon, estreou em 2018, banhada em elogios, e nesta sexta-feira, 22, ganha uma segunda temporada. Na primeira, Julia Roberts interpreta uma assistente social que, após um estranho experimento, se vê trabalhando como garçonete com poucas lembranças do passado. Agora, a trama se volta para outra personagem, essa sem memória alguma, interpretada pela ótima cantora e atriz Janelle Monáe. Para quem gosta de suspenses que passam longe do óbvio, as duas temporadas são uma boa pedida. Outra opção, na mesma plataforma, é a minissérie Pequenos Incêndios por Toda Parte, sobre famílias lideradas por mulheres — e repletas de segredo. Leia mais sobre a série aqui. Já na Netflix, estreia hoje o instigante Expresso do Amanhã, uma distopia que divide ricos e pobres em um trem pós-apocalíptico: leia mais sobre Expresso do Amanhã neste link.

‘Disque Amiga para Matar’: um retrato sem retoques de amizade feminina

Série ‘The Act’ destrincha crime que chocou Estados Unidos

Na 4ª temporada, ‘The Last Kingdom’ continua a maratona perfeita

Filmes para rir sem compromisso

Recentemente, o ranking de mais vistos da Netflix foi tomado por comédias do tipo besteirol, desde títulos de anos passados, como Despedida em Grande Estilo (2017), com Morgan Freeman, até um novinho em filho, A Missy Errada, em que um homem convida por engano uma mulher por quem ele não tem atração para uma viagem. Para quem quer esquecer a pandemia, e pensar pouco, fica ai uma boa opção de distração.

Filmes de besteirol dão vazão ao escapismo da Covid-19 na Netflix

7 filmes para chorar com algo que não seja a política brasileira

Clássicos embalados para viagem

O tempo em casa pode ser uma boa oportunidade para finalmente ler ou reler um livro clássico. Aliadas desse desejo, livrarias e editoras tem apostado em boxes de autores renomados, caso de Jane Austen que teve sua obra reunida pela editora Martin Claret em três volumes. Um deles conta com as populares obras Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Persuasão. Já para quem prefere ares mais sombrios, a Editora Pandorga tem no catálogo as obras mais famosas de Edgar Allan Poe reunidas em dois boxes luxuosos. A editora ainda agrada o público juvenil com um box de Alice no País das Maravilhas que inclui os dois livros da viagem de Alice pelo mundo mágico e um adicional para colorir. Para quem prefere algo mais cabeça, a Livraria da Vila em parceria com a Editora 34 lançou uma caixa com três novelas inéditas no Brasil do russo Tolstói.

Box com novelas de Tolstói prova o vigor inesgotável do autor russo

Dos Beatles à bossa nova, 12 livros reveladores da história da música

O que Merquior, um visionário “liberal-raiz”, ensina ao Brasil de hoje

Discos e show de rock para todo tipo de fã do gênero

Semanalmente, aos domingos, os Rolling Stones estão liberando em seu canal oficial do YouTube, a partir das 16h, um show histórico. Já foram exibidas por lá as performances no Fonda Theatre, em 2015, da turnê Sticky Fingers, e em Havana, Cuba, de 2016. O fim de semana, aliás, pode ser embalado por muito rock para fãs de variados subgêneros. Nesta sexta, 22, chegou aos sites de streaming o novo disco da banda inglesa The 1975, Notes On a Conditional Form, que se importa pouco com as barreiras musicais ao misturar faixas que vão do punk ao eletrônico. Também foi lançado o novo trabalho do controverso Steve Earle, com o álbum de country rock Ghosts of West Virginia. Para quem prefere um som mais introspectivo, a dica é o novo disco do grupo de gothic metal Paradise Lost, Obsidian.

Xô, sertanejo: 4 ótimos shows de rock para assistir online

De Chitãozinho e Xororó a Rolling Stones: 5 shows para assistir na semana

Site reúne mais de 14 mil gravações de shows do Grateful Dead