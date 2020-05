Fica em casa: Série teen, filmes de Cannes, lives no Dia das Mães, e mais

Em plena quarentena, o fim de semana de Dia das Mães promete ser no mínimo diferente. Para unir famílias, diversos artistas farão lives musicais ao longo do dia, entre eles Ivete Sangalo, Zeca Pagodinho e Roberto Carlos. Além da programação musical, VEJA selecionou dicas de filmes e uma divertida série para serem apreciados no conforto do lar.

Eu Nunca…, uma boa comédia para maratonar

É difícil não emendar um episódio no outro ao começar a série Eu Nunca…, da Netflix. A trama criada pela comediante Mindy Kaling (conhecida pelos programas The Office e O Projeto Mindy) acompanha o dia a dia da simpática e explosiva adolescente Devi (Maitreyi Ramakrishnan), americana descendente de indianos. A cultura da família permeia a trama, com muita sagacidade, enquanto Devi vive os dilemas comuns de uma jovem no colegial – trama que poderia ser clichê, não fosse o roteiro irônico, que promete conquistar não só o público-alvo, mas também adultos.

Confira mais dicas de séries para ver no streaming:

No streaming: 4 coletâneas de mistério e terror

Em Defesa de Jacob: Chris Evans vive advogado que tenta inocentar o filho

A série ZeroZeroZero: um mergulho perturbador no submundo do tráfico global

Band of Brothers: a joia da coroa da HBO de graça por 15 dias

Premiados no Festival de Cannes serão exibidos pelo Canal Brasil

A partir desta sexta-feira, 8, até o dia 24 de maio, o Canal Brasil exibirá aos fins de semana, às 23h, uma seleção de longas premiados no badalado festival francês. Hoje o escolhido foi o sul-coreano Em Chamas, no sábado, 9, é a vez do nacional Gabriel e a Montanha, e no domingo, Aquarius. No fim de semana seguinte, entre os dias 15 e 17, chegam ao canal o francês Dois Dias, Uma Noite, com Marion Cotillard; o hilário filme português Diamantino; e o já clássico nacional Carandiru. Em Pedaços; Eu, Tu, Eles; e A Vida Invisível, completam a programação entre os dias 22 e 24.

Continua após a publicidade

Quer dicas de mais filmes?

Dias Sem Fim, da Netflix é primoroso ao retratar gueto americano

Hugh Jackman brilha na absurda trama real de Má Educação

Prefere um documentário?

Michelle Obama vira celebridade à la Beyoncé em documentário da Netflix

Harry Potter no Spotify… e lido pelo próprio Harry Potter

Para além das páginas e das telas, o mundo mágico de Harry Potter agora está disponível também no Spotify. Em parceria com a plataforma de streaming, a autora J.K Rowling convidou famosos para lerem o primeiro livro da saga, Harry Potter e a Pedra Filosofal, durante a quarentena, uma oportunidade única de ouvir a conhecida história na voz de figuras ilustres. Cada capítulo tem cerca de 30 minutos, e o primeiro já pode ser ouvido na voz de Daniel Radcliffe — o próprio Harry Potter no cinema. O segundo também já está na plataforma, narrado por Noma Dumezweni, atriz que deu vida a Hermione na peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada na Broadway. Além deles, David Beckham, Stephen Fry, Dakota Fanning, Claudia Kim e Eddie Redmayne estão entres as celebridades que aparecerão nos próximos capítulos.

Quer ler por você mesmo?

Livro resgata mulher que enfrentou Stalin para salvar obra do marido

O Reformatório Nickel leva Prêmio Pulitzer de ficção 2020

Sistema Nervoso: narrativa poética destrincha dramas de família

Para curtir o Dia das Mães

Se o tradicional almoço em família não vai rolar por causa da quarentena, os artistas prepararam lives especiais para celebrar o Dia das Mães. Na programação, Ivete Sangalo, Zeca Pagodinho e a dupla Zezé di Camargo e Luciano são destaques no domingo. Confira a agenda: 6 lives para assistir nesta semana