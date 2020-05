Fica em casa: Novelas antigas, festival de cinema online, e mais dicas

A pandemia deu um empurrãozinho para que eventos culturais se adaptassem. Entre eles, os cobiçados festivais de cinema que se uniram para transmitir, a partir deste fim de semana, filmes variados pelo YouTube. Quem busca algo mais leve, pode optar por novelas antigas que ganharam espaço no Globoplay. Ou um festival de música nacional que vai rolar por 24 horas. Confira abaixo algumas dicas de lazer para a quarentena:

Flora, Donatela e o “beijinho doce” estão de volta

Noveleiros acabam de ganhar a melhor companhia para um fim de semana frio. O Globoplay, plataforma de streaming da Globo, está resgatando antigos folhetins do canal para serem assistidos online. A primeira novela a ser disponibilizada no site, agora em alta-resolução, é A Favorita (2008), de João Emanuel Carneiro, amparada pela clássica disputa entre as personagens Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Claudia Raia). A cada duas semanas, outros títulos serão liberados no canal. As próximas estreias definidas são: Tieta (1989), Explode Coração (1995), Estrela-Guia (2001), Vale Tudo (1988) e Laços de Família (2000). No total, serão 50 títulos a serem reexibidos, entre eles boas velharias como Dancin’ Days (1978) e Roque Santeiro (1985).

Festival de cinema no conforto do lar

Em um projeto inédito, grandes festivais de cinema se uniram para um evento online, o We Are One: A Global Film Festival, que exibirá no YouTube, entre os dias 29 de maio e 7 de junho, uma seleção de filmes que leva o selo de festivais como Berlim, Tribeca, Toronto, Cannes, Veneza, entre muitos outros. A transmissão ainda trará conversas com grandes cineastas, como Guillermo del Toro, Ang Lee, Alejandro Iñárritu e Francis Ford Coppola. Acompanhe na página youtube.com/weareone. Mais informações sobre os filmes e as datas que serão disponibilizados podem ser vistas neste link.

Tributo ao Prince será exibido pelo canal pago TNT

A noite de domingo, 31, pode ser (bem) embalada por um tributo ao Prince que será exibido pelo canal pago TNT, a partir das 23h. O concerto Let’s Go Crazy traz no line-up Foo Fighters, Chris Martin (Coldplay), John Legend, Beck, St. Vincent, Usher, Earth Wind & Fire, Mavis Staples e Juanes, todos entoando sucessos do cantor, que morreu vítima de overdose em 2016.

24 horas de música nacional

Começa no sábado, 30, ao meio-dia, o Festival 24h Juntos Pela Música, promovido pela União Brasileira de Compositores (UBC) e que vai reunir 24 artistas em uma maratona de apresentações para arrecadar fundos para a campanha Juntos Pela Música. A campanha é realizada pela UBC em parceria com o Spotify, que está distribuindo recursos para artistas em situação de vulnerabilidade social, impactados pela crise da Covid-19. Entre os artistas confirmados estão Paula Fernandes, Maria Rita, Ferrugem, Fernanda Takai, Sandra de Sá, Kell Smith, Marcelo Falcão, Xênia França, Di Ferrero, entre outros. O evento vai até 13h do domingo, 31. Acompanhe no Instagram da União Brasileira de Compositores @ubcmusica

Novo livro da Elena Ferrante vem aí

Os fãs da popular Elena Ferrante em breve poderão ter em mãos o novo livro da autora napolitana. A Vida Mentirosa dos Adultos chega ao Brasil em setembro. Porém, quem assinar até domingo, 31 de maio, o Clube Intrínsecos, clube de livros da editora Intrínseca, que publica Elena no país, poderá receber a nova obra agora em junho, em um kit com outros mimos, em casa. Enquanto isso, para quem ainda não se jogou na obra da autora, vale aproveitar a quarentena para fazê-lo. Uma boa maneira de começar é a tetralogia formada por A Amiga Genial, História do Novo Sobrenome, História de Quem Foge e de Quem Fica, e História da Menina Perdida. Outra opção mais curta e ainda mais cortante é a ótima novela Dias de Abandono.

