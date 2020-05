Fica em casa: feriadão com séries da HBO, Agatha Christie e mais

True Detective e outras boas séries da HBO para ver online

O canal HBO liberou, desde quarta-feira, dia 29, quatro boas séries de seu catálogo para não-assinantes na plataforma de streaming HBO Go. A ação vai até o dia 14 de maio. São elas: Band of Brothers, produzida por Steven Spielberg, sobre um grupo de elite de paraquedistas americanos na II Guerra Mundial; The Night Of, sobre um universitário paquistanês acusado pela morte de uma garota; Years and Years, sobre um futuro próximo (e quase premonitório) de instabilidade política; e True Detective, com Matthew McConaughey, sobre um assassinato investigado em 1995 reaberto na Justiça quase 20 anos depois. As três primeiras são minisséries de uma temporada. Já True Detective acompanha diferentes tramas em cada temporada – a primeira estará disponível no esquema gratuito do canal online. Quem acessar pelo aplicativo, deve entrar na seção Explore a HBO Go. Pelo computador, clique em Descubra a HBO Go.

Confira mais dicas de séries para ver no streaming:

Sua série favorita acabou? Confira opções parecidas para renovar o paladar

‘Brincando com Fogo’: reality é analogia perfeita do namoro pós-pandemia

‘After Life’: Ricky Gervais volta ainda mais ácido em 2ª temporada

Filmes franceses de graça

O Festival Varilux de Cinema Francês aconteceria entre 4 e 17 de junho. Com o fechamento dos cinemas, o evento optou por oferecer 50 títulos para serem vistos de graça na plataforma de streaming Looke. Disponíveis durante quatro meses, contados a partir da última segunda-feira, 27 de abril, será possível acessar ao acervo mediante cadastro no site festivalvariluxemcasa.com.br. Entre boas dicas estão a comédia Samba, o drama A Vida de uma Mulher e a animação Abril e o Mundo Extraordinário.

Quer dicas de mais filmes?

‘Resgate’ põe os filmes arrasa-quarteirão de vez na Netflix

‘Sérgio’: O que é real no filme da Netflix sobre diplomata brasileiro

Irrfan Khan: Os melhores filmes do gigante indiano

Canções da quarentena

O período de distanciamento social inspirou novas canções com temas que falam sobre superação, amor e calma. No Brasil, artistas como Baco Exu do Blues, Hungria, MV Bill, Anavitória e Roberta Miranda já lançaram suas composições sobre o período. No exterior, OneRepublic, Rolling Stones e até Bono, do U2, cantaram sobre a quarentena causada pelo coronavírus. Confira a seguir a canção do duo Anavitória e clique nesse link para ouvir mais opções.

Continua após a publicidade

Mais músicas para a quarentena:

De Lulu Santos a Alceu: 5 lives imperdíveis para assistir nesta semana

Reclusa, Fiona Apple faz saboroso e poético disco caseiro

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril.

Contos de Agatha Christie em promoção

A editora L&PM disponibilizou diversos contos da autora Agatha Christie em formato e-book por 2,99 reais cada. Todos são protagonizados por Hercule Poirot, o detetive fictício e personagem mais famoso da inglesa.

Quer mais livros?

‘Meninos de Zinco’ desmistifica versão soviética da Guerra do Afeganistão

Autor de ‘Textos Cruéis’ fará livro sobre namoro que acabou na quarentena