Fiasco de ‘Han Solo’ paralisa produção de spin-offs de ‘Star Wars’

A Lucasfilm decidiu suspender a produção dos filmes derivados (spin-off) baseados na saga Star Wars, após o desempenho ruim de crítica e bilheteria de Han Solo: Uma História Star Wars, lançado em maio de 2018. Segundo o site americano Collider, pelo menos duas produções em fase de planejamento foram interrompidas.

Um filme dirigido por James Mangold que traria o mercenário Boba Fett como protagonista e outro que contaria com a volta do ator escocês Ewan McGregor como o mestre jedi Obi-Wan Kenobi estavam em fase de pré-produção dentro do estúdio e as equipes teriam sido informadas da decisão recentemente, de acordo com as fontes ouvidas pelo site.

Tanto Rogue One: Uma História Star Wars e Han Solo: Uma História Star Wars, as duas variações lançadas até agora, tiveram problemas nas suas produções, desde filmagem de cenas adicionais até mudança de diretores, o que resultou em interferência do estúdio nas produções. O desempenho bem abaixo do esperado nas bilheterias de Han Solo também teve influência na decisão.

Para evitar uma possível fadiga da bilionária franquia com o público, a Lucasfilm decidiu focar seus esforços na produção do Episódio 9, que será lançado em dezembro de 2019, e na próxima trilogia de filmes principais da série que serão desenvolvidos pelo diretor Rian Johnson.