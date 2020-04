Festival Varilux traz 50 filmes franceses gratuitos para streaming

O Festival Varilux de Cinema Francês faz parte da extensa lista de eventos adiados ou cancelados pela pandemia do novo coronavírus. Inicialmente datada entre 4 e 17 de junho, a edição presencial, já velha conhecida no calendário de cinema brasileiro e, por ora, sem novas datas, ganhou um par online: Festival Varilux em Casa.

Em parceria com a plataforma brasileira de streaming Looke, o festival disponibilizará gratuitamente 50 títulos do cinema francês, de comédias e dramas a thrillers e filmes históricos, já exibidos em edições anteriores. Durante quatro meses, contados a partir da última segunda-feira, 27 de abril, será possível acessar ao acervo mediante cadastro no site festivalvariluxemcasa.com.br.

Entre os longas, inclui-se o sucesso A Revolução em Paris (2018), que narra o nascimento da Revolução Francesa na capital e se consagrou como o filme mais assistido em uma década de festival, com quase 21 mil espectadores. Também estão na lista: Graças a Deus, vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim de 2019, Quem Você Pensa que Sou (2019), com Juliette Binoche, e a comédia Amor à Segunda Vista (2019).

Aos pequenos, a iniciativa conta com animações dubladas em homenagem ao quadrinista Uderzo, um dos criadores de Asterix, que morreu aos 92 anos em março deste ano. Estão inclusos Asterix e o Segredo da Poção Mágica e Asterix e o Domínio de Deuses, além de outros programas infantis franceses, como Abril e o Mundo Extraordinário e A Raposa Má.