Festival ‘One World: Together At Home’ arrecada 127,9 milhões de dólares

A ONG Global Citizen e a cantora Lady Gaga anunciaram que arrecadaram 127,9 milhões de dólares durante o festival online One World: Together At Home.

Os recursos, doados por líderes mundiais, empresas parceiras e filantropos, serão usados no suporte aos profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente do combate ao coronavírus ao redor do mundo, em pesquisas para o desenvolvimento de uma vacina do Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) e na Unicef. O dinheiro também será distribuído entre mais de 100 instituições de caridade ao redor do mundo.

Durante a transmissão do evento, os filantropos Bill e Melinda Gates disseram que estão confiantes de quem uma vacina será desenvolvida em breve. “Nossa resposta a isso não será eficaz a menos que seja equitativa”, disse Gates. A lista completa de doadores e os valores arrecadados estão no site oficial da instituição.

O evento foi realizado em parceria com a Organização Mundial de Saúde (OMS), contou com centenas de artistas e foi transmitido para todo o mundo pela internet. O objetivo foi conscientizar as pessoas sobre as medidas de prevenção ao coronavírus, como o distanciamento social e lavar as mãos, além de homenagear os médicos e enfermeiros em ação.

Continua após a publicidade

No post de agradecimento, os organizadores escreveram para as pessoas se manterem fortes e seguras. “Estaremos juntos pessoalmente em breve”.

O evento foi aberto com um pré-show de artistas como Andra Day, The Killers, Jennifer Hudson, Niall Horan, Adam Lambert, Rita Ora, Jack Johnson, Sheryl Crown, Michael Bublé, Billy Ray Cyrus, Kesha, Luis Fonsi, entre outros. A partir das 21h entraram em cena os artistas principais. A abertura ficou por conta de Lady Gaga, que cantou a música Smile, seguido por Stevie Wonder, que homenageou o cantor Bill Withers, morto recentemente, tocando Lean on Me, música que se tornou uma espécie de hino da resistência ao coronavírus. Veja como foram os melhores momentos.