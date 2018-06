Festival de samba com Zeca Pagodinho recebe aval para captar R$ 1,5 milhão

A primeira edição do festival O Samba do Brasil recebeu aval do Ministério da Cultura para captar mais de 1,5 milhões de reais através de incentivos fiscais. De acordo com a publicação do Diário Oficial da União desta quarta-feira, o evento que acontecerá no Rio de Janeiro ainda neste ano, contará com a apresentação de nomes como Zeca Pagodinho, Maria Rita, Criolo, Diogo Nogueira e Thiaguinho.

Sem data divulgada até agora, o festival ainda fará uma homenagem ao cantor e percussionista carioca Marcelinho Moreira e rodas de samba conhecidas no estado serão convidadas para apresentações no local.

Para completar a festa, agremiações de escolas de samba também passarão pelo evento. Agora, a produção responsável pelo festival deverá encontrar patrocinadores que queiram contribuir para a realização através de incentivos fiscais até o final deste ano.