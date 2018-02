Festival de música só de mulheres poderá captar R$ 2,5 milhões

Um festival de música com line-up composto apenas por mulheres ganhou o aval do Ministério da Cultura para captar aproximadamente 2.500.000 de reais, de acordo com o Diário Oficial da União publicado nesta sexta-feira. O projeto é da plataforma Hysteria, um núcleo da produtora Conspiração Filmes que incetiva a produção de diversos tipos de conteúdo apenas por pessoas do sexo feminino.

O evento, previsto ainda para o primeiro semestre de 2018, contará com doze horas ininterruptas de shows pelo centro de São Paulo — as apresentações acontecerão em praças, bares e clubes da cidade. Com curadoria assinada por Claudia Assef e Lalai Persson, o projeto terá uma grande diversidade de gêneros, como MPB, rock, soul, música latina, funk carioca e hip-hop.

Contemplados pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), os organizadores do festival Hysteria Music terão até o final do mês de maio para encontrar pessoas físicas ou jurídicas que queriam contribuir para a realização do projeto através de incentivos fiscais.

Esse não será o primeiro passo do Hysteria no mercado musical. Em novembro, foi divulgado um clipe-manifesto, protagonizado pela cantora Letícia Novaes, mais conhecida como Letrux, no canal de YouTube da plataforma.