Festival de música reúne estrelas do YouTube em São Paulo

Um novo festival em São Paulo trará grandes nomes musicais do YouTube para o palco no dia 10 de março. O Festival Teen reunirá artistas adolescentes, incluindo João Guilherme, IZA, Dani Russo e Jão. O evento de dez horas de duração contará com doze shows, todos dedicados ao público jovem.

O idealizador do evento, Vitor Nunes, conta que o objetivo é quebrar a barreira da tela do YouTube e o público. “O festival nasceu da ideia de transformar likes em aplauso. Ele é voltado 100% para o mundo digital. Todos os artistas são novos e representam um novo movimento musical formado pela tecnologia”, explica a VEJA.

As atrações do festival, juntas, contam com mais 1,5 bilhão de visualizações e 23 milhões de inscritos no YouTube, além de 30 milhões de seguidores no Instagram. Nunes garante que a diversidade musical foi uma “expressão mandatória” para a formação do line up, que vai desde o funk da paulista Dani Russo, até o pop da carioca IZA e o sertanejo do goiano Zé Felipe.

O evento ainda será apresentado pela dupla de youtubers formada por Carlos Santana e Foquinha. “Assim como a música passa por muitos movimentos, a tecnologia alterou o mundo de diversas formas. Hoje, os artistas têm uma nova forma de se expressar e um novo espaço. Eles merecem mais palco no Brasil e espero que o festival contribua com isso”, afirma Nunes.

De acordo com idealizador, o evento, que possui patrocínio do YouTube, atinge a geração Z (entre 13 e 17 anos) e os millennials (entre 18 e 24 anos), com um alcance tanto feminino quanto masculino. O festival acontecerá na Audio e contará com uma praça de food trucks e um “paidódromo”, um espaço preparado para receber os pais que acompanharem os filhos.

Serviço:

Data: 10 de março de 2018

Horário: Das 11 às 22 horas

Local: Audio (Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca, São Paulo)

Preço: 40 reais (meia) e 80 reais (inteira)

Preço Meet&Greet Feliz: 20 reais (os fãs que tiverem no festival poderão tirar uma foto com uma das atrações do evento e todo o dinheiro arrecadado será revertido para o Instituto Ronald McDonald)

Os ingressos estão disponíveis no site da Ticket 360