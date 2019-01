Festival de cinema francês disponibiliza filmes de graça pela internet

Um dos festivais de cinema mais democráticos do mundo está prestes a começar. Entre os dias 18 de janeiro e 18 de fevereiro, acontece a 9ª edição do MyFrenchFilmFestival – um evento que reunirá 28 filmes de língua francesa, entre curtas e longas-metragens, a maioria lançados nos últimos dois anos, para serem assistidos online, de graça, enquanto durar a programação.

Neste ano, o festival traz na seleção sucessos recentes, como o drama Meu Anjo, com Marion Cotillard, exibido em Cannes em 2018, ao lado de longas inéditos no Brasil e clássicos de outras décadas, como Sangue Ruim, de Leos Carax com Juliette Binoche, e O Terraço, de Chris Marker.

Ao longo de trinta dias, o público poderá não apenas conferir a cuidadosa seleção de obras francesas, belgas e canadenses, como também poderá dar sua nota para ajudar a eleger os melhores do ano. Além do prêmio do público, os filmes também concorrem a um prêmio do júri e outro da imprensa, que serão entregues em Paris ao final do evento. Os mais votados serão exibidos em voos da Air France no segundo semestre de 2019. Para conferir a programação completa e participar, basta acessar o site oficial do evento.