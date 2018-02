Festival de Berlim tem o maior blockbuster chinês da história

O diretor do maior blockbuster da China disse neste domingo que está “totalmente surpreso” com o sucesso do filme, Monster Hunt, enquanto a sua sequência quebrava recordes no lançamento na China. Fantasia épica sobre uma antiga cidade chinesa onde monstros e humanos vivem lado a lado, Monster Hunt tornou-se a maior bilheteria chinesa de todos os tempos em 2015, atingindo um recorde de 380 milhões de dólares nas bilheterias.

Sua sequência, Monster Hunt 2 foi lançado em 16 de fevereiro, coincidindo com os feriados no Ano Novo Lunar, marcando 85 milhões de dólares, a maior performance em um único dia da história das bilheterias chinesas.

Estrelando Tony Leung Chiu-wai e Bai Baihe, o filme acompanha a jornada de um jovem casal em busca de seu filho “Wuba”, um monstro amigável capaz de trazer a paz eterna entre humanos e monstros.

Ao divulgar a sequência no Festival Internacional do Cinema de Berlim, o diretor Raman Hui disse esperar que o tema universal do filme ajuda a alcançar sucesso internacional. “O centro da história é sobre amor e família. Embora tenhamos cultura diferente e costumes diferentes, compartilhamos os mesmos valores”, diz Hui. “Mesmo um garoto em Berlim que assistir a esse filme vai entender.”