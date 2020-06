Festival da MTV e balada sertaneja agitam lives da semana; veja agenda

Já são três meses de quarentena e as lives não dão sinal de que sairão de moda tão cedo. Entre as transmissões da semana, a MTV e a Universo Alegria prometem animar as noites de quinta e sexta-feira com festivais que reúnem grandes nomes da música brasileira, do pop ao sertanejo. A semana contará ainda com uma série de transmissões juninas, que inclui até mesmo o padre Reginaldo Manzotti em sua própria versão “arraiá”. Aos amantes do samba, Jorge Aragão é uma boa pedida para animar a sexta-feira. Confira agenda de lives que vão de quinta-feira, 18, até quarta, 24.

Quinta-feira, 18/06

MTV Especial #JuntosADistância

Horário: 21h

Local: canais oficiais da MTV no YouTube, Facebook e na televisão



O canal MTV se uniu a ONG Médico Sem Fronteiras para angariar fundos para o combate da Covid-19 na América Latina e, para isso, contará com a participação de nomes pop da música nacional. O festival, que será exibido na TV e na internet, terá apresentações de veteranos como Gilberto Gil, Paulo Miklos e a banda Jota Quest, além de nomes jovens, como a dupla Anavitória, Anitta, Manu Gavassi, o rapper Emicida e mais.

Sexta-feira, 19/06

A Maior Live do Universo

Horário: 18h

Local: canal Universo Alegria no YouTube

É difícil dizer que quem nomeou a transmissão seja modesto, embora o título também ofereça um trocadilho com o Universo Alegria, festival sertanejo do sul do país que reunirá grandes nomes do gênero em uma live em seu canal no YouTube na sexta-feira 19. Aos amantes do estilo, os organizadores prometem uma noite repleta de sucessos com apresentações de Leonardo; Maiara e Maraisa; Jorge e Mateus; Guilherme e Santiago e Marcos e Belutti.

Sábado, 20/06

Luan Santana e Wesley Safadão

Horário: 20h

Local: canais oficiais dos cantores do YouTube

A semana ainda será de muito arrasta-pé. Em clima de festa junina, Luan Santana e Wesley Safadão subirão ao palco em Campina Grande, na Paraíba, para uma live. Além dos seus próprios sucessos, os dois prometem animar o fim de semana com uma seleção especial de canções típicas das festanças juninas. Confira a agenda completa das lives juninas neste link.

Outras lives da semana

Quinta-feira, 18/06

Daniela Mercury

Horário: 19h

Local: canal oficial do SESC no YouTube

João Neto e Frederico

Horário: 19h

Local: canal oficial da dupla no YouTube

Zé Felipe

Horário: 20h

Local: canal oficial do cantor no YouTube

Sexta-feira, 19/06

Lucy Alves

Horário: 19h

Local: canal oficial da cantora no YouTube

Padre Reginaldo Mazotti

Horário: 19h

Local: canal oficial do cantor no YouTube

Zé Henrique e Gabriel

Horário: 20h

Local: canal oficial da dupla no YouTube

Jorge Aragão

Horário: 20h30

Local: canal oficial do cantor no YouTube

Sábado, 20/06

Wilson Simoninha e Max de Castro convidam Seu Jorge, Rogério Flausino e outros

Horário: 18h

Local: canal BTG Pactual digital no YouTube

Arraiá do Belo

Horário: 15h

Local: canal oficial do cantor no YouTube

Chimarruts

Horário: 17h50

Local: canal oficial da banda no YouTube



Furacão 2000

Horário: 20h

Local: canal oficial do grupo no YouTube

Léo Chaves

Horário: 21h

Local: canal oficial do cantor no YouTube

Domingo, 21/06

Grupo Bom Gosto

Horário: 13h

Local: canal oficial do grupo no YouTube

Guilherme e Santiago

Horário: 14h

Local: canal oficial da dupla no YouTube

Léo Santana

Horário: 15h

Local: canal oficial do cantor no YouTube

Henrique e Diego

Horário: 17h

Local: canal oficial da dupla no YouTube

Planta e Raiz

Horário: 19h

Local: canais oficiais da banda e da Audio no YouTube

Terça-feira, 23/06

São João de Campina Grande (com Elba Ramalho, Walkiria Santos e mais)

Horário: 12h

Local: canal oficial do evento no YouTube

Solange Almeida

Horário: 19h

Local: canal oficial da cantora no YouTube

Quarta-feira, 24

Limão com Mel

Horário: 22h

Local: canal oficial da dupla no YouTube

All in WA (Pearl Jam, Macklemore, Ciara e mais)

Horário: 23h

Local: canal oficial da Amazon Music no Twitch