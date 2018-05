Festival com Simone & Simaria em SP é cancelado por causa da greve

O Festival TIM Music, que seria realizado na noite deste sábado, 26, na Arena Anhembi, em São Paulo, foi cancelado em virtude da greve dos caminhoneiros, que chegou ao sexto dia. Duas das duplas sertanejas de maior sucesso atualmente no Brasil, Simone & Simaria e Matheus & Kauan, se apresentariam no evento.

O cancelamento foi informado em um comunicado emitido pela TIM, Universal Music e a D&M Produções. No texto, as empresas afirmam que a decisão foi tomada “levando em consideração, sobretudo, a segurança do público que estaria presente, além da logística terrestre das equipes técnicas, e deslocamento aéreo dos artistas”.

Os ingressos adquiridos serão restituídos, a partir da empresa Ingresso Rápido, que operacionalizou os tíquetes do festival. As compras feitas com cartão de crédito, à vista ou parcelado, serão estornadas diretamente.

As aquisições feitas diretamente nos postos de venda terão a devolução da seguinte forma: se o pagamento foi feito por cartão de débito, o depósito será feito diretamente na conta vinculada; se foi em dinheiro, o comprador deve consultar no site da empresa as informações necessárias e enviar um e-mail solicitando a restituição.

Além das duplas sertanejas, o DJ Bruno Martini, o duo Jet Lag, e os cantores Bell Marques e Felipe Araújo estavam confirmados no TIM Music. Prevista para o próximo dia 1º de junho, a edição do festival no Rio de Janeiro está mantida normalmente.