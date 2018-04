Festivais de música britânicos vão banir garrafas plásticas e glitter

Mais de sessenta festivais de música britânicos se comprometeram em banir a venda de garrafas plásticas durante os eventos por completo até 2021. De acordo com o jornal The Guardian, a iniciativa da Associação de Festivais Independentes (AIF) ainda inclui o fim da comercialização de canudos de plásticos e de glitter nos locais.

Em fevereiro de 2018, o festival Glanstobury, um dos maiores eventos musicais do mundo, anunciou o fim do uso de garrafas plásticas na sua próxima edição, marcada para 2019. Os organizadores chegaram a estimar que cerca de um milhão de garrafas eram usadas durante os três dias de evento.

As consequências do uso do plástico para o meio ambiente estão sendo discutidas cada vez mais em grandes eventos. No Brasil, por exemplo, opções de glitter ecologicamente correto para o Carnaval já são comercializadas.