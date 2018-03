Festa do Peão anuncia Anitta e enfrenta críticas: ‘Decepção’

Anitta foi anunciada nesta segunda-feira como uma das atrações da Festa do Peão de Barretos, que acontece de 16 a 26 de agosto na cidade do interior de São Paulo. O anúncio, porém, foi recebido por um público dividido: na página do evento no Facebook, enquanto alguns seguidores comemoraram a confirmação, outros reclamaram da escolha dos organizadores nos comentários, afirmando que a festa não está respeitando a tradição.

“Só falta daqui a pouco confirmar Pablo Vittar. Saudades dos tempos que tinha Milionário & José Rico, César Menotti & Fabiano e muitos outros”, escreveu uma pessoa. “Acabou a tradição mesmo! Cada vez pior! Amo Barretos, mais se não colocarem SERTANEJO a noite toda nem vou mais…”, disse outra. “Super caipira country sertanejo ela né? A prova de que o Brasil está carente de cantores bons… gosto de Anitta, mas não numa festa dessa… é como Ivete Sangalo no Rock in Rio”, comentou outra.

A página oficial da Festa do Peão respondeu alguns dos comentários afirmando que serão mais de 150 shows no evento inteiro. “A maioria deles, de música sertaneja! Fique ligado em nossas redes sociais pra descobrir que tem muito mais pra todos os gostos! Música sertaneja, moda de viola, country – com a diva maior Shania Twain – e muito mais!”, disse a organização.

A festa anunciou em fevereiro que a cantora americana Shania Twain será uma das atrações do evento. A dona do hit Man! I Feel Like a Woman se apresenta na festa em 18 de agosto.