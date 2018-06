Fernanda Souza comemora gravação de programa com Luan Santana na Globo

Fernanda Souza compartilhou a alegria com os fãs pelo Instagram após as gravações do piloto de um programa com Luan Santana, que deve ser exibido pela Rede Globo nas tardes de sábado. Só Toca Top tem estreia prevista para julho, com direção artística de Raoni Carneiro.

Comandado pela apresentadora e pelo cantor, o programa de auditório apresentará rankings semanais das músicas que mais fazem sucesso nas rádios e na internet no Brasil. A produção contará com a participação de músicos de diferentes gêneros, de acordo com a própria TV Globo.

“Que dia lindo! Como Deus é bom! Que inicio mágico!”, afirmou Fernanda em uma foto com Luan Santana e os diretores Raoni Carneiro e Ricardo Waddington. Em uma outra imagem, publicada na ferramenta Stories (que exclui a postagem automaticamente após 24 horas), a apresentadora ainda mandou uma mensagem especial para o cantor sertanejo: “Meu mais novo irmão mais novo. Obrigada por tudo, Lunes”.