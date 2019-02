Fernanda Montenegro recebe alta no Rio de Janeiro

Fernanda Montenegro recebeu alta na manhã desta sexta-feira, 22. A atriz estava internada no Hospital Samaritano, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, com quadro de desidratação. Fernanda Montenegro, que tem 89 anos, passou mal na terça-feira 19, na cidade de Jaguari, no Rio Grande do Sul, onde estava gravando a próxima novela das 9 da Globo, A Dona do Pedaço.

Antes de começar as filmagens, a atriz sentiu-se mal e foi diagnosticada com desidratação em um hospital da cidade gaúcha. Foi levada depois de algumas horas para a cidade de Santa Maria, também no estado, onde embarcou em um voo particular para o Rio. Seguiu do pouso para o Samaritano, hospital em que permaneceu até a alta desta manhã. Ainda não há previsão de a artista retomar o novo trabalho na Globo.