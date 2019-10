Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert comemoram nascimento de Maria Manoela

A apresentadora Fernanda Lima comemorou nas redes sociais o nascimento de sua filha, Maria Manoela, com o ator e apresentador Rodrigo Hilbert. A pequena veio ao mundo às 6h40 da manhã deste domingo e nasceu com 3,5 quilos. Aos 42 anos, Fernanda deu à luz Maria Manoela por meio de um parto foi normal, que aconteceu em São Paulo. Maria Manoela é a primeira filha do casal. Ela fará companhia aos gêmeos João e Francisco, de 11 anos.

O casal já postou a primeira foto da recém-nascida. Na publicação, Fernanda Lima disse que a bebê está “cheia de saúde”, a família está radiante e agradeceu o carinho dos amigos e seguidores do Instagram. “Agora vamos descansar um pouquinho. Amor, te amo até o infinito! Obrigada pelo pai e marido amado e companheiro que tu és. Que aventura!”, se declarou a apresentadora para o marido.

“Ela chegou”, respondeu o ator em sua conta no Instagram, onde publicou a mesma foto que havia postado Fernanda. “Como você é forte, te admiro e te amo muito! Você foi incrível”, escreveu Hilbert.

A publicação repercutiu entre os famosos, que comentaram a foto de Fernanda no Instagram. “Muito axé para vocês”, escreveu a cantora Preta Gil. “Quero conhecer logo”, reagiu a apresentadora Glória Maria. A cantora Daniela Mercury exaltou a chegada da menina: “Bem-vinda à vida”. “Que coisa mais linda”, derreteu-se a modelo Mariana Weickert.

(Com Estadão Conteúdo)