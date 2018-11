Fernanda Gentil se casou em segredo com Priscila Montandon, segundo a assessoria da jornalista da Globo confirmou a VEJA nesta sexta-feira. Na noite desta quinta, Ivete Sangalo deixou escapar que as duas jornalistas estavam casadas ao dedicar uma música a elas durante uma festa da revista Caras, no Rio de Janeiro.

Fernanda e Priscila estão juntas desde 2016, após a separação da apresentadora do Esporte Espetacular de Matheus Braga, com quem ela tem um filho, Gabriel, de 3 anos. Fernanda também tem um afilhado, Lucas, de 10 anos, a quem cria como seu filho – a mãe do garoto, tia da jornalista, morreu em decorrência de um câncer cerca de um ano após dar à luz.