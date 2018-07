Férias impulsionam animações para o topo das bilheterias

O período de férias escolares está ajudando as animações Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas e Os Incríveis 2 a alcançar os primeiros lugares no ranking de filmes mais vistos no Brasil ao longo do último fim de semana, segundo dados da empresa especializada comScore. A produção estrelada por monstros estreou direto na liderança das bilheterias por aqui, somando mais de 880.000 espectadores, e também nos Estados Unidos, onde fez 45 milhões de dólares em renda.

Já os heróis da Pixar se aproximam dos 6 milhões de espectadores no Brasil após três semanas em cartaz. No mundo, a animação soma até o momento estrondosos 856 milhões de dólares em receita.

Completam o ranking dos dez mais vistos no Brasil, respectivamente, os filmes Homem-Formiga e a Vespa; Arranha-Céu: Coragem sem Limite; Jurassic World: Reino Ameaçado; Oito Mulheres e um Segredo; Mulheres Alteradas; Uma Casa à Beira-Mar; Desobediência; Do Jeito que Elas Querem.