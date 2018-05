Feminista, Meghan Markle pode fazer parte do trajeto ao altar sozinha

O Palácio de Kensington anunciou nesta sexta-feira que o príncipe Charles acompanhará Meghan Markle ao altar no casamento da atriz com seu filho mais novo, príncipe Harry, neste sábado, em Windsor. Segundo o site da CNN, porém, a noiva, em uma atitude feminista, vai fazer boa parte do trajeto ao altar sozinha, algo inédito na história dos casamentos reais no Reino Unido.

Meghan, de acordo com a publicação, vai se encontrar com um membro da igreja na entrada da capela de São Jorge. O clérigo caminhará na frente e a atriz seguirá sem acompanhante. Atrás da noiva, somente estarão seus pajens e daminhas – entre eles o príncipe George e a princesa Charlotte.

O príncipe Charles encontrará Meghan quando ela chegar ao coro, área mais à frente na capela onde estarão os principais convidados reais. O primeiro na linha sucessória do trono britânico caminhará com a nora até o pé do altar. Mas o príncipe não entregará a noiva a Harry: Charles vai ficar para trás quando eles estiverem se aproximando do filho e Meghan seguirá novamente sozinha até o noivo.

Segundo a CNN, o plano é da própria Meghan – e ela já deveria andar o primeiro trecho da capela sozinha mesmo quando estava previsto que ela fosse acompanhada de seu pai, Thomas Markle, que não mais comparecerá ao casamento por motivos de saúde. A publicação afirma que o plano, uma indicação de que a atriz não quer abandonar seus ideais feministas mesmo entrando para uma das famílias mais tradicionais do mundo, é visto com bons olhos tanto por Harry quanto por Charles.

“Meghan Markle pediu à sua Alteza Real, o Príncipe de Gales, para acompanhá-la pelo corredor da Capela de São Jorge no dia de seu casamento. O Príncipe de Gales está satisfeito de poder receber desta maneira a senhorita Markle na Família Real”, diz o comunicado enviado à imprensa nesta sexta-feira pelo Palácio de Kensington.

Thomas Markle se recupera de uma cirurgia para a implantação de três stents. Nos últimos dias, se envolveu em uma polêmica depois que foi revelado que ele havia combinado algumas fotos com paparazzis, em que foi visto provando a roupa que usaria no casamento e também enquanto olhava para imagens da sua filha com o príncipe. Especula-se que o lucro com a venda das fotos tenha sido repartido entre o fotógrafo e os parentes de Meghan. Só o pai, segundo tabloides britânicos, teria embolsado 100.000 libras (algo próximo a 500.000 reais) pelas imagens.

