Felipe Titto no ‘Vídeo Show: ‘Gostaria de seguir carreira de apresentador’

Depois de rumores de que a Globo extinguiria o Vídeo Show com a saída do apresentador Otaviano Costa, que ganhará um projeto solo na emissora, o programa anunciou uma nova equipe para a temporada que tem início na próxima segunda, dia 16. Uma forma, sem dúvida, de dar uma sacudida na atração. E que sacudida: a atração será comandada pela primeira vez só por mulheres — três de uma vez: Sophia Abrahão, Vivian Amorim e Fernanda Keulla — e terá entre os repórteres a ex-BBB18 Ana Clara e o galã de novelas Felipe Titto.

Para Titto, a troca da dramaturgia pelo entretenimento é um bom negócio. “Eu sempre fui o entrevistado e agora vou viver o outro lado. Não é todo mundo que migra da teledramaturgia para o entretenimento e eu fico muito feliz de mostrar essa outra faceta também”, diz. “Eu gostaria de seguir claramente com a carreira de apresentador, gosto muito de entretenimento. Não sei se vou continuar com os programas na MTV, depende do canal, mas de fato é algo que gosto de fazer”, afirma o ator, que atuou na recém-finada novela O Outro Lado do Paraíso, e apresentou os programas Are You The One? Brasil e Ridículos, na MTV.

Sobre os diz-que-diz a respeito do fim do Vídeo Show, Titto diz não sentir medo. “Não tenho receio de que acabe. É um programa que tem um milhão de possibilidades para se reinventar. Acho difícil que acabe assim um programa com tanta história. Pode ser que remodelem”, afirma. “Os bastidores da Globo têm muita coisa maneira. A Globo é muito grande e avançada. Não só de erro de gravação, o que os atores pensam dos personagens, mas os investimentos da emissora na teledramaturgia.”