Felipe Neto afirma que vai processar responsáveis por vazamento de nude

O youtuber Felipe Neto se pronunciou após o vazamento de um vídeo íntimo na internet. No comunicado, divulgado por sua assessoria de imprensa, Neto garante que vai levar o caso à Justiça. “Felipe Neto declara ter tomado ciência do vazamento de um vídeo particular que expõe a sua intimidade de modo indevido. O influenciador afirma que tomará todas as medidas judiciais necessárias, em esfera cível e criminal, para apuração dos fatos e responsabilização dos responsáveis pelo vazamento e pela distribuição do conteúdo.”

O nude levantou diversos comentários no Twitter, onde o próprio fez um comentário na linha do bom humor. “Gente eu achei que tinha visto o pior vídeo do mundo quando saiu o 2Girls1Cup, mas depois de vazar meu p**** na internet, eu mudei meus conceitos.”