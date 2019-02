‘Feitiço do Tempo’ e ‘Sociedade dos Poetas Mortos’ vão à Broadway

Os filmes Feitiço do Tempo e Sociedade dos Poetas Mortos terão suas versões sobre o tablado da Broadway nos próximos meses. No caso do primeiro filme, sobre o homem condenado a repetir o mesmo dia várias vezes, estrelado no cinema por Bill Murray, ainda não há uma data para seu desembarque nos teatros nova-iorquinos.

LEIA TAMBÉM:

Você é realmente um fã de ‘Caça-Fantasmas’?



Os encarregados de trazer a produção de Londres, onde já foi apresentada, serão os mesmos produtores da capital britânica, André Ptaszynski e Lia Vollack, que confirmaram que a obra terá sua versão na Broadway.

Por sua parte, já há uma data, 17 de novembro, para a estreia em Nova York da versão teatral de Sociedade dos Poetas Mortos, que será protagonizada pelo comediante do programa Saturday Night Live, Jason Sudeikis, no papel de John Keating, que no filme de 1989 foi interpretado por Robin Williams.

As versões teatrais de filmes populares não são nada novo na Broadway. Em cartaz, além das versões de sucessos da Disney como O Rei Leão e Aladdin, estão Matilda, Sinfonia de Paris e Escola de Rock.

(Com agência EFE)