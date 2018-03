Faye Dunaway e Warren Beatty: quem são os apresentadores do Oscar

Depois de um ano turbulento em Hollywood, todos os olhos se voltarão ao Teatro Dolby, em Los Angeles, para a 90ª edição do Oscar. Além de celebrar os grandes feitos do cinema em 2017, a cerimônia, neste ano, será a vitrine de movimentos que buscam combater assédio sexual dentro da indústria do entretenimento, como o Time’s Up e o #MeToo — sem, é claro, perder a descontração e o bom humor da premiação.

Jimmy Kimmel será, novamente, o anfitrião da noite. O apresentador aceitou voltar à função mesmo depois de acompanhar, de perto, a maior gafe da história do Oscar, que premiou La La Land como melhor filme, ao invés de Moonlight: Sob a Luz do Luar, o verdadeiro vencedor. Como Warren Beatty e Faye Dunnaway, os protagonistas do mico, o apresentador ganha uma segunda chance nesta edição.

Entre um prêmio e outro, as músicas indicadas ao Oscar de melhor canção original tomarão o palco da premiação. Gael García Bernal, Natalia LaFourcade e Miguel cantarão Remember Me, da animação Viva – A Vida é uma Festa. Ganhadora de 9 Grammys, Mary J. Blidge interpretará Mighty River, tema do filme Mudbound: Lágrimas Sobre o Mississipi, do qual também participa como atriz.

O reincidente Common volta ao palco do Oscar depois de ganhar o prêmio em 2015, dessa vez ao lado de Andra Day, com a música Stand Up For Something, de Marshall. Já Sufjan Stevens cantará Mistery of Love, trilha sonora de Call Me By Your Name. O grande destaque da noite promete ser a apresentação de This is Me por Keala Settle, do filme O Rei do Show.

Além dos músicos, um elenco estrelado de atores subirá ao palco do Oscar para entregar as estatuetas douradas para seus colegas de profissão. Confira abaixo a lista completa de apresentadores da cerimônia:

Faye Dunaway e Warren Beatty

Os atores de Bonnie e Clyde protagonizaram a maior gafe da história do Oscar. Em 2017, Dunaway e Beatty anunciaram La La Land – Cantando Estações o melhor filme do ano. No entanto, foi entregue aos dois o envelope errado, e, na verdade, o grande ganhador da noite era Moonlight: Sob a Luz do Luar. Neste ano, porém, eles terão uma chance de consertar o erro, e estão responsáveis, novamente, por anunciar o vencedor da categoria melhor filme.

Emma Stone

Emma Stone ganhou a estatueta de melhor atriz em 2017, pela protagonista de La La Land. Como manda a tradição, ela anunciará, neste ano, o vencedor do prêmio de melhor ator.

Mahershala Ali

A mesma regra se aplica a Mahershala Ali. O ator, que em 2017 foi condecorado melhor coadjuvante por Moonlight: Sob a Luz do Luar, agora entregará o Oscar a melhor atriz coadjuvante.

Viola Davis

Seguindo a mesma regra, Viola Davis passará a estatueta ao melhor ator coadjuvante neste ano.

Daniela Vega

A atriz chilena entra para a história do Oscar como a primeira trans a apresentar a premiação. O anúncio veio logo depois de Cassey Affleck, ganhador da estatueta de melhor ator em 2017, ser cortado da cerimônia. Vega estrela uma das produções indicadas à melhor filme estrangeiro: Uma Mulher Fantástica, do Chile

Nicole Kidman

Nicole Kidman brilhou nesta temporada de premiações por sua personagem na série Big Little Lies. Como o Oscar não premia produções de TV, a atriz — que ganhou uma estatueta de melhor atriz em 2002 — participará da cerimônia como uma das apresentadores.

Gal Gadot

A atriz israelense ganhou os cinemas em 2017 como Mulher-Maravilha. Apesar do filme ter tido uma das três maiores bilheterias do ano, Gal Gadot ficou de fora do Oscar, mas, com sorte, terá um papel de destaque na festa de entrega.

Armie Hammer

Outro esnobado pelo Oscar, Armie Hammer também ganhou como “prêmio de consolação” apresentar a premiação. Nesta temporada, ele chamou a atenção por interpretar Oliver em Me Chame Pelo Seu Nome.

Sandra Bullock

Bullock está longe das telonas há algum tempo, mas promete se recolocar na indústria cinematográfica com Oito Mulheres e Um Segredo, previsto para 8 de junho deste ano.

Dave Chappelle

O comediante nunca chegou perto de um Oscar — mas, no mínimo e promete tirar boas risadas dos convidados para a cerimônia.

Eugenio Derbez

Ao longo de sua carreira, o ator mexicano participou de filmes como Como se Tornar um Conquistador e Milagres do Paraíso. Ele também fará parte do elenco de O Quebra Nozes e os Quatro Reinos, nova aposta da Disney.

Ansel Elgort

Em 2017, Ansel Elgort passou de melodramas infanto-juvenis à protagonista de um filme indicado a três Oscars: Em Ritmo de Fuga. O progresso não foi o suficiente para uma indicação ao prêmio, mas, ao menos, ele foi convidado para fazer um bico de apresentador.

Jane Fonda

A veterana ganhou dois Oscars e foi indicada a outros tantos, e volta ao tapete vermelho em 2018 com a promessa de retornar aos indicados, no próximo ano, como uma das indicadas, por Book Club.

Emily Blunt

Blunt participou de diversos queridinhos do Oscar, como Sicario, Caminhos da Floresta e A Jovem Rainha Vitória. Em 2018, ela entrarÁ, de novo, no radar da Academia por interpretar a nova versão de Mary Poppins no cinema.

Jodie Foster

A extensa filmografia de Jodie Foster inclui Acusados, O Silêncio dos Inocentes (pelos quais ganhou o Oscar de melhor atriz), Taxi Driver, Alice Não Mora Mais Aqui, entre outros. Em breve, a veterana volta aos cinemas com Hotel Artemis.

Eliza González

A atriz mexicana teve seu primeiro papel de destaque no cinema em 2017, no longa Em Ritmo de Fuga.

Ashley Judd

Depois de participar da série infanto-juvenil Divergente, Judd participou, no último ano, do reboot de Twin Peaks, série de suspense de David Lynch para a televisão. Ela esteve no centro do escândalo sexual envolvendo Harvey Weinstein.

Matthew McConaughey

Cinco anos depois de mudar drasticamente de aparência para Clube de Compras Dallas — e ganhar um Oscar por isso –, Matthew McConaughey voltará a cerimônia para entregar a estatueta a outra pessoa.

Helen Mirren

A atriz coleciona, em sua filmografia, vários filmões: A Rainha, As Loucuras do Rei George, A Última Estação, entre outros. Ela estreia, em 2018, o longa O Quebra Nozes e os Quatro Reinos.

Lupita Nyong’o

A ganhadora do Oscar de atriz coadjuvante em 2014 por 12 Anos de Escravidão entrou, neste ano, para o universo cinematográfico da Marvel, como o par romântico do herói Pantera Negra.

Christopher Walken

O ator participou dos filmes Pulp Fiction: Tempo de Violência, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, Hairspray e, recentemente, da versão com atores da animação Mogli, O Menino Lobo.

Mark Hamill, Oscar Isaac, Laura Dern e Kelly Marie Tran

O elenco de Star Wars: Os Últimos Jedi comparecerão em peso no Oscar. Os intérpretes de Poe Dameron, Amilyn Holdo e Rose se juntam a Luke Skywalker no palco para entregar um dos prêmios — e, quem sabe, levar algum prêmio técnico para casa.

Lin-Manuel Miranda

O músico assinou a trilha sonora de Moana: Um Mar de Aventuras, e, como Emily Blunt, está no radar do Oscar por estrelar a continuação de Mary Poppins.

Gina Rodriguez

Rodriguez emprestou sua voz à animação O Touro Ferdinando, que concorre ao Oscar neste ano. Em 2018, a atriz voltará ao cinema com Aniquilação e o remake de Miss Bala.

Eva Marie Saint

Logo em seu primeiro trabalho no cinema, Sindicado de Ladrões (1954), Eva Marie Saint levou para casa o Oscar de melhor atriz. Recentemente, ela participou dos filmes Um Conto do Destino e Superman: O Retorno.

Rita Moreno

A atriz ganhou o Oscar de atriz coadjuvante por Amor Sublime Amor, de 1961. Ela também aparece nos clássicos O Rei e Eu, Cantando na Chuva, Ânsia de Amar e O Anjo de Pedra.

Wes Studi

Descendente de nativo-americanos, o ator estreou, recentemente, o filme Hostiles. Em sua filmografia também estão filmes consagrados, como Avatar e Dança com Lobos.

Zendaya

A ex-estrela da Disney conquistou seu lugar em Hollywood no último ano, com papéis de destaque em Homem Aranha: De Volta ao Lar e O Rei do Show.

Margot Robbie

A atriz concorre, neste ano, ao prêmio de melhor atriz por protagonizar Eu, Tonya!.

Greta Gerwig

Greta foi a 5ª mulher na história do Oscar a ser indicada ao prêmio de direção, que concorre com outros quatro homens. Além de diretora, a americana é também atriz, tendo estrelado filmes como Frances Ha!

Chadwick Boseman

Novato, Boseman pisa, pela primeira vez, no palco do Oscar após o sucesso sem precedentes de Pantera Negra para, quem sabe, concorrer a algum prêmio no próximo ano.

Tiffany Haddish

Recentemente, Haddish protagonizou o filme Viagem das Garotas, um dos poucos lançamentos de 2017 com um elenco majoritariamente negro. Ao lado de Andy Serkis, ela anunciou os indicados ao Oscar deste ano, e arrancou risadas nas redes sociais por não saber pronunciar diversos nomes — e sair dessa saia justa com muitíssimo bom humor.

Tom Holland

O novo Homem-Aranha completa o time de estrelas da Marvel a apresentar o Oscar 2018.

Kumail Nanjiani

O ator paquistanês produz e atua no filme Doentes de Amor, que concorre ao Oscar de melhor roteiro original.

Jennifer Garner

A atriz participou dos concorrentes ao Oscar Clube de Compras Dallas e Juno, além do clássico da comédia romântica De Repente 30.