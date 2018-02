Faustão é internado para cirurgia no coração

Fausto Silva, 67 anos, foi submetido a uma angioplastia na noite desta quarta-feira, no Albert Einstein, em São Paulo. Segundo a assessoria da Globo, o apresentador foi ao hospital para exames de rotina, quando detectou a obstrução de uma artéria.

O procedimento minimamente invasivo consiste no uso de cateteres e próteses para a desobstrução das artérias coronárias. A Globo afirma que ele passa bem e deve ter alta ainda nesta quinta-feira.

O Domingão do Faustão do próximo domingo, dia 11, já estava gravado e vai ao ar normalmente. A previsão do canal é que no dia 18 o apresentador volte ao palco da atração, ao vivo.