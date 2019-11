Faustão homenageia Gugu: ‘Fomos adversários, mas jamais inimigos’

Fausto Silva dedicou parte de seu Domingão do Faustão, na rede Globo, para homenagear o apresentador Gugu Liberato. “Gugu foi uma das pessoas mais importantes da história da televisão do Brasil”, destacou o apresentador, ao lamentar a morte “absurda e precoce” de seu antigo rival de audiência aos domingos.

A disputa entre os dois, aliás, tomou parte do discurso. “Mesmo não tendo uma amizade, sempre tivemos uma relação cordial e respeitosa. Participei do programa dele, e ele do meu”, relembrou o apresentador. “Ele foi líder de audiência, mas nunca tivemos problema. Fomos adversários, mas jamais inimigos, muito pelo contrário. Por isso, deixo aqui a homenagem do Domingão”, disse apontando a acirrada disputa entre ambos nos anos 1990, quando Gugu e seu Domingo Legal bateram a Globo e Faustão.

Faustão aproveitou para conversar com convidados, pedindo que eles falassem sobre as experiências que viveram com Gugu. O cantor Di Ferreira disse que o apresentador era um “cara generoso”, e que sempre ia ao camarim cumprimentar os convidados. Ronnie Von, amigo de Gugu, falou sobre como ele era alegre e deveria ser lembrado com o mesmo sentimento. “Hoje, domingo, é um dia para se lembrar dele com alegria. Ele viveu com glória, e morreu com glória”, disse.

Por fim, Faustão ainda falou diretamente com a família e desejou força para Rose, companheira de Gugu, e seus filhos, três adolescentes. “Em qualquer idade, a perda do pai e da mãe é uma tragédia. No caso deles, um menino de 18 anos e duas de 15, é pior.”

Velório

O corpo de Gugu Liberato deixou hoje, domingo 24, o hospital Orlando Health, onde o apresentador faleceu na sexta-feira, 22, após sofrer uma queda em sua casa, em Orlando, nos Estados Unidos. A cirurgia para retirada dos órgãos durou mais de seis horas, e foi realizada na noite de sábado e madrugada de domingo. Em seguida, o corpo foi levado para o instituto responsável pelas necropsias e laudos (o equivalente ao IML no Brasil) onde, por lei, são encaminhadas todas as pessoas que falecem de morte não natural.

A expectativa da família é que o exame seja feito amanhã (segunda-feira). Somente depois disso o corpo será liberado para que a agência funerária providencie a o translado para o Brasil.

O velório do corpo do apresentador será aberto ao público, na Assembleia Legislativa de São Paulo, em data ainda a ser definida. Ele será enterrado no Cemitério Gethsêmani do Morumbi, zona oeste de São Paulo, onde já está sepultado seu pai.