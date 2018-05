Faustão ganha festa surpresa com seus bordões como decoração

Depois de completar 68 anos na última semana, Faustão ganhou uma festa surpresa organizada pela família na noite desta quarta-feira. A esposa do apresentador, Luciana Cardoso, mostrou pelo Instagram Stories o tema da decoração do evento: os próprios bordões cunhados por ele no Domingão, da Globo.

A mesa de doces da festa foi ornamentada com frases que já são conhecidas pelo público de Faustão. Entre as plaquinhas de papel era possível ler: “Essa fera, meu, merecia uma surpresa”, “Quem sabe faz ao vivo. E esse sabe” e “Generoso ‘tanto no pessoal como no profissional'”.

Luciana ainda compartilhou um vídeo do momento em que o apresentador chegou à festa. Surpreso, Faustão entrou com um coro de Parabéns a Você cantado pelos convidados.