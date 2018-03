Faustão estrila sobre tema de fim de ano da Globo: ‘Enchi o saco’

Fausto Silva criticou durante o Domingão do Faustão desta semana a letra da canção de fim de ano da TV Globo. O apresentador desabafava sobre os problemas de segurança pública no Brasil depois do DJ Marlboro tocar o Rap da Felicidade no quadro Ding Dong, quando afirmou: “A música é de 1995 e, desde aquela época, está todo mundo clamando por felicidade. Por isso que eu enchi o saco de cantar essa p**** de ‘hoje é um novo dia’. Aqui na Globo eu não canto mais. Não é um novo dia p*** nenhuma. Não tenho cara de pau para cantar isso”.

O discurso do apresentador começou quando a atriz Fernanda Torres, que participou do quadro, comentou a escolha da canção: “Eu sou carioca e fiquei emocionadíssima ao tocar essa música aqui, porque estamos vivendo no Rio, uma situação inacreditável de intervenção. É a Faixa de Gaza do Brasil. É uma situação que, se a gente não resolver, o Brasil talvez…”.

Faustão interrompeu a atriz e afirmou: “Isso já está acontecendo em outros lugares do Brasil. Não é exclusividade do Rio de Janeiro. A situação ainda é pior lá, mas, como o poder público é corrupto e incompetente, ele não sabe comunicar com o público. Nem mesmo essa Reforma da Previdência, que é necessária, eles são tão imbecis que não sabem comunicar”.