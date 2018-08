Em rara entrevista, Faustão se diz avesso à militância política

O apresentador Faustão é avesso a dar entrevistas. Daí, quando decide falar, sempre causa repercussão. O programa Altas Horas, do Serginho Groisman, mostrou no sábado (18) duas rodadas de conversas com o campeão de audiência nas tardes de domingo. Faustão falou sobre o início de sua carreira como jornalista esportivo e da cobertura feita em acontecimentos como o incêndio do Edifício Joelma, em 1974, em São Paulo. O estilo despojado diante das câmeras, diz ele, foi uma forma de vencer a timidez.

Ao contrário de todos os apresentadores de TV, Faustão diz não usar ponto eletrônico. “Aqui (ouvido) não entra nada”. Ele relata uma mudança em seus estúdios. Antes, exigia ar-condicionado registrando temperatura baixa. “Eu era gordo e (as meninas do) balé estava com desodorante vencido”, brincou. Já hoje não gosta de gravar dessa forma. “Envelheci e emagreci, tenho um frio do cacete.”

Faustão diz não ter sido censurado pela Globo, tem autorização para abordar todos os assuntos que desejar – entre eles, a polícia. O apresentador já foi convidado para ser política, mas não tem nenhuma vontade. “Não tenho saco para a militância política. Não subiria em palanque nem com a minha mãe.” Serginho Groisman fez muitos elogios ao amigo e colega de emissora, dizendo que ele sabe contar bem uma boa história e poderia ser humorista. Faustão ficou emocionado com o carinho. “Vou até tomar uma água”.