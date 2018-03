Faustão corrige ‘fake news’ sobre eleições dita por Simone

Com uma semana de atraso, Faustão usou alguns minutos de seu programa para corrigir uma fala de Simone, dita no domingo anterior no Domingão do Faustão. Sem ter certeza, a cantora disse que se votos brancos e nulos fosse maioria, uma nova eleição poderia ser convocada.

“Existe uma coisa na lei, eu não posso explicar que eu também não sei, se não houver maioria na primeira vez, as pessoas têm que ficar aquele período sem concorrer, mas isso não deixam aparecer. Não estou falando pra ninguém votar em branco ou anular, mas para ver essa brecha, o que a constituição diz pra gente”, disse Simone.

Para corrigir a informação, Faustão citou um esclarecimento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Semana passada, tivemos a Simone com o Ivan Lins e ela falou algumas coisas, e ela mesma disse que estava em dúvida. Por isso o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) esclarece: o voto nulo e também o voto branco não são considerados na soma dos votos válidos, sendo apenas registrados para fins de estatística”, disse o apresentador. “Isso significa o que? Se mais de 50% dos eleitores votarem em branco ou anularem o seu voto, não será marcada nova eleição. Existem, no entanto, algumas situações que autorizam a Justiça a anular uma eleição, mas não é isso, essa questão de voto branco ou nulo. É só quando há falsidade, fraude, coação ou compra de votos”, explicou Faustão.