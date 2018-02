Fátima índia e Túlio mangueboy fecham Carnaval no Rio

Túlio Gadêlha passou a maior parte do Carnaval em Olinda, mas aproveitou o último dia de folia ao lado da namorada, Fátima Bernardes, no Rio de Janeiro. O casal participou do Cacique de Ramos, bloco tradicional da festa carioca. “Foi a minha vez de conhecer o Carnaval do povo dela”, escreveu Túlio no Instagram.

Nas redes sociais, o pernambucano ainda compartilhou vídeos do casal no bloco. Em um deles, Fátima dança e samba com amigos. “Quem tira onda é ela”, escreveu Túlio.

Depois de aproveitar o pré-Carnaval em Olinda, Fátima participou da cobertura da folia na TV Globo. A apresentadora ainda recebeu elogios nas redes sociais por ter usado uma roupa com transparência na Sapucaí. Enquanto isso, Túlio continuou na cidade pernambucana, aproveitando os bloquinhos de rua.