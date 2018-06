Afinal, se não for para fazer camiseta personalizada da Copa do Mundo, para que namorar? Fátima Bernardes e o namorado Túlio Gadêlha exibiram mais uma vez seu amor nas redes sociais, aproveitando a folga da apresentadora do programa Encontro, que deu lugar na manhã desta sexta ao jogo do Brasil.

Ao final do sofrido embate com a Costa Rica, os pombinhos postaram uma foto juntos no Instagram, com camisetas combinadas em verde e amarelo. A de Túlio exibia o nome de Fátima nas costas, enquanto a dela estampava o nome do amado. Toma essa, Brumar.

Essa não é a primeira vez que o casal combina o look do dia. Em abril deste ano, Fátima e Túlio curtiram um fim de semana romântico no Rio de Janeiro, com direito a show do Cordel do Fogo Encantado e camisetas com estampas de abacaxis.