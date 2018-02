Fátima e Túlio estão felizes por homenagem com bonecos de Olinda

Fátima Bernardes e Túlio Gadelha entrarão para o Hall da Fama dos bonecos gigantes de Olinda, tradicionais no Carnaval da cidade. A Embaixada de Pernambuco, espaço que abriga os bonecos gigantes, está preparando uma versão do casal, que ganhará a homenagem depois de outros nomes como Neymar, Chacrinha, Michael Jackson e até Donald Trump.

O criador da Embaixada de Pernambuco, Leandro Castro, contou a VEJA que Fátima e Túlio visitaram o centro cultural no último mês e ficaram felizes quando souberam que ganhariam suas versões dos seres carnavalescos. Leandro e a esposa já haviam participado do programa Encontro há alguns anos. Na época, a réplica gigante da apresentadora foi feita, mas agora receberá mudanças. “O boneco precisará passar por uma atualização. O casal mandará fotos novas para começarmos a produção”, contou.

Copa do Mundo

Os bonecos, contudo, não ficarão prontos até o Carnaval, mas Leandro já está pensando na Copa do Mundo deste ano. A Embaixada conta com versões de Galvão Bueno, Walter Casagrande, Tite e diversos jogadores da seleção brasileira. Agora, será preciso analisar as transformações físicas dos atletas desde a Copa de 2014 — os cabelos são os que mais mudam. “Ainda há o risco de um se contundir e acabar não jogando no mundial”, conta Leandro.

Para homenagear a Rússia, país que sediará os jogos neste ano, os pernambucanos ainda farão um boneco gigante de uma matrioska — boneca típica do país. Com o modelo de Neymar já pronto, também estão planejando a criação de uma versão da namorada do jogador, Bruna Marquezine. “Já pensamos nessa possibilidade em 2014, mas não conseguimos providenciar as autorizações de uso de imagem a tempo. Neste ano, tentaremos novamente”, revelou Castro.