Fátima Bernardes, sobre namoro à distância: ‘Calor do início dura mais’

Fátima Bernardes falou como tem sido seu namoro à distância com Túlio Gadêlha. A apresentadora da Globo, que mora no Rio de Janeiro, assumiu relacionamento com o político de Pernambuco, atual candidato a deputado federal pelo estado, em novembro do ano passado, quando foram fotografados juntos em um shopping na Gávea.

“Não é a situação com que a gente sonha, né. As pessoas gostam, quando se amam, de estarem juntas. Mas a vida não é feita de situações ideais, mas sim de situações possíveis”, disse em conversa com Luiza Possi no YouTube. “Mas entre estar com uma pessoa que vale a pena longe e uma outra que não vale a pena perto a opção óbvia é pelo que vale a pena.”

Fátima afirmou que, por enquanto, tudo está “muito bem, muito tranquilo” e ainda disse haver algumas vantagens no namoro à distância. “Tem uma coisa de você manter por mais tempo aquele calor do início de um romance, porque você fica numa expectativa maior por muito mais tempo”, afirmou. “É um tempo de muita qualidade, você não perde tempo com bobagem, discutindo. (…) A gente não tem tempo para o desentendimento, vamos logo entendendo tudo e vamos embora.”

Questionada por Luiza se o pouco tempo passado junto fazia aumentar a pressão por “momentos perfeitos”, Fátima afirmou: “A gente demora mais a ver que não está perfeito também. Eu tenho achado que está sempre bacana, porque o fato de estar junto já é o mais importante naquele momento, com pizza, com pijama, com saída, com restaurante, cinema, o que for”.

Fátima foi casada por 26 anos com William Bonner, com quem teve três filhos. No último sábado, o jornalista da Globo se casou com a fisioterapeuta Natasha Dantas.