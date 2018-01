Fátima Bernardes e namorado se vestem de Mulher-Gato e Batman

Fátima Bernardes continua aproveitando suas férias ao lado do namorado, Túlio Gadelha, em Pernambuco. Neste sábado, a apresentadora apareceu vestida de Mulher-Gato, enquanto seu par encarnava o Batman. Nos quadrinhos, a dupla vive o que pode ser chamado de um romance ioiô.

A imagem foi postada no Instagram Stories de Gadelha, recurso da rede social para fotos e vídeos curtos que somem 24 horas depois de publicados. No post, amigos do casal completam a formação da Liga da Justiça.

Em suas redes sociais, Fátima postou diversas fotos da viagem a Pernambuco, terra natal de Gadelha. “Depois das ladeiras de Olinda e do frevo no Recife antigo, pausa pra descanso”, escreveu ela em uma das imagens.