Fãs tietam Naldo enquanto Roberta Miranda o espinafra: “verme”

O cantor Naldo Benny retomou sua agenda de shows, apesar da recente prisão por porte ilegal de arma e a acusação de Ellen Cardoso, a Mulher-Moranguinho, de agressão. Nesta terça-feira, ele se apresentou para uma plateia lotada na cidade mineira de Astolfo Dutra e ainda recebeu apoio dos fãs, a maioria mulheres, no camarim. Enquanto isso, a cantora Roberta Miranda não se sensibilizou com as lágrimas do músico ao se dizer arrependido pelo caso de violência doméstica.

“Homem, ou melhor, verme que bate em mulher, chora de arrependimento, está dando o cartão de visita para a morte dela”, comentou a artista em uma publicação do Instagram com o vídeo no qual o funkeiro pede desculpas e diz que via buscar ajuda profissional.

Depois da acusação, Naldo perdeu os contratos para cantar no Réveillon de Copacabana e na festa do Monte Líbano, ambos em 31 de dezembro. Na denúncia, Moranguinho disse que o marido é muito ciumento e já a agredia há sete anos. Ela se mudou para São Paulo com a filha de 2 anos e recebe o apoio de familiares, sem intenção alguma de perdoá-lo.