Fãs preparam outdoors pedindo volta de James Gunn para a Disney

Fãs de James Gunn iniciaram uma campanha de arrecadação para colocar outdoors em áreas próximas aos parques da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, pedindo a recontratação do diretor para a saga Guardiões da Galáxia. Gunn foi demitido em julho pelo estúdio, depois que sites conservadores resgataram mensagens ofensivas publicadas pelo americano no Twitter entre 2008 e 2011, envolvendo temas como estupro, pedofilia e aids.

A campanha online criada na última semana possui uma meta de arrecadar 2.000 dólares. O objetivo é colocar um outdoor próximo a cada parque da Disney durante um mês, pedindo a volta do diretor. Os planos são para que a ação aconteça no final do ano, época em que a região recebe a maior quantidade de turistas. Até agora, já foram doados 1.850 dólares.

No fim de agosto, a Disney anunciou que havia paralisado a pré-produção do terceiro filme da franquia Guardiões da Galáxia, enquanto procura outro diretor para a produção. Apesar de ter sido demitido, Gunn ainda deverá assinar o roteiro do do novo longa.