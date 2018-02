Fantasia de unicórnio lidera pesquisas do Google para o Carnaval

O Google divulgou nesta segunda-feira as fantasias mais procuradas pelos foliões para aproveitar o Carnaval. Um dos feriados mais aguardados do ano, o período é um momento de estimular a criatividade e possibilita que pessoas de todas as idades aproveitem as festas e blocos de rua com ornamentos bem diferentes.

Em janeiro de 2018, a fantasia mais procuradas na ferramenta foi a de unicórnio. Em 2017, as fantasias do ser fantástico nem apareciam entre as dez mais buscadas e neste ano, superou as de sereia, que conquistaram o público no último Carnaval.

O ser mitológico continua em segundo lugar no ranking das fantasias mais procuradas. Personagens dos quadrinhos também estão em alta, incluindo Mulher-Maravilha, Arlequina, Homem-Aranha e Mulher Gato. As personagens da Disney, Moana, Ladybug e Minnie também entraram na lista. Confira o ranking completo das fantasias mais buscadas em janeiro de 2018: