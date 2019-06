Famosos lamentam morte de André Matos, ex-vocalista do Angra

View this post on Instagram

Com muita dor recebo a notícia do falecimento do André Matos. Eu estou devastado. O André foi imprescindível para o sucesso e consagração da minha carreira. No alicerce da arte que desempenho, está o resultado de uma amizade e parceria meteórica, uma história muito bonita que eu sinto não ter terminado com um abraço; Não há palavras neste momento que descrevam o tamanho do vazio deixado no meu coração que o amou de perto e de longe. O Brasil perde um talento insubstituível do gênero; Heavy-metal e com ele morre a esperança de compartilharmos o palco juntos novamente. Que os anjos recebam sua alma e que a Deusa do Fogo mantenha a chama de seu legado artístico acesa sempre. R.I.P. André Matos RAFAEL BITTENCOURT With broken heart I received that Andre Matos passed away. I'm devastated. André was essential for the success and consecrat of my career. In the foundation of the art I perform, it is the result of a friendship and meteoric partnership, a very beautiful story which I feel it didn’t over in a hug. There are no words at this time to describe how big is the emptiness left in my heart which loved him near and far. Brazil lost an irreplaceable talent of the Heavy-metal genre and with him, dies the hope we had in share the stage together again. May the angels receive your soul and may the Goddess of Fire hold the flame of him artistic legacy forever. R.I.P. André Matos RAFAEL BITTENCOURT #andremattos #angra #amizade