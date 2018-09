Famosos lamentam a morte de Mr. Catra: ‘Professor e paizão’

View this post on Instagram

Meus sentimento a toda família mr catra, que vida curta, meu Deus, esse cara foi um dos meus professores no mundo do funk, me ensinou muitas coisas boas, lembro até hoje ele me dando conselhos e conselhos, vai deixar muitas saudades, MITO DO FUNK @mrcatrareal .. Relíquia do morro do catrambi, formiga e morro do Borel, SAUDADES ETERNAS ❤️ PAIZÃO ! #famíliasagrada