Famosas apoiam Claudia Leitte em caso Silvio Santos: ‘Chega de assédio’

Depois de Claudia Leitte confirmar que se sentiu desconfortável com os comentários de Silvio Santos durante o Teleton, no último sábado, diversas famosas saíram em defesa da cantora. Nomes como Bruna Marquezine, Taís Araújo, Camila Pitanga, Alinne Moraes e Débora Falabella, entre outras, republicaram uma postagem com a hashtag #Chegadeassédio e a frase “mexeu com uma, mexeu com todas”, em seus perfis nas redes sociais.

No Teleton, o dono do SBT recebeu Claudia no palco e afirmou que não daria um abraço nela, dizendo que ficaria “excitado” por causa da maneira como Claudia vem se apresentando. Mais tarde, fez referência à roupa que ela usava. Nesta segunda-feira, a cantora afirmou que se sentiu “constrangida” e defendeu que roupa nenhuma justifica comportamentos como o do apresentador.

As redes sociais, então, foram tomadas por uma mensagem de apoio a Claudia, lançada pelo grupo #342Artes, movimento de defesa da liberdade de expressão encabeçado por Caetano Veloso e a mulher, a empresária Paula Lavigne. “Quando em rede nacional durante um programa de foco social, um apresentador assedia uma cantora, podemos ver como essa violência é normalizada na nossa sociedade. Tão normalizada que muitas de nós não sabem como reagir”, diz o texto republicado pelas atrizes. “Veja bem, Silvio, roupa não é convite. Respeito com as nossas, respeito com todos.”